Gasperini: “Stiamo vivendo un momento meraviglioso”

TORINO – Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato intervistato in conferenza stampa dopo la vittoria contro la Roma.

“Noi abbiamo degli equilibri e possiamo cambiare spesso la partita, oggi avevamo qualche difficoltà nel primo tempo nel renderci pericolosi. Ci sono stati dei momenti della gara che il ruolo di Pasalic è molto importante e nello stesso tempo possiamo utilizzare Gomez un pò più offensivo. Se uno fa gol dopo diciannove secondi ha tutto dentro. L’importante era ritrovare l’equilibrio giusto in mezzo al campo”

“Quello che stiamo vivendo è meraviglioso nel nostro stadio e sarà così anche mercoledì a San Siro. E’ una città che si sposta, nonostante fossimo in svantaggio il pubblico ha dato una grande spinta. E’ una vittoria importante ma ci sono ancora quattordici partite, comunque c’è la convinzione che possiamo giocarcela per arrivare al quarto posto. Con la Roma questo vantaggio non è definitivo, è una squadra forte ma in noi c’è la convinzione che possiamo arrivare davanti.”

“”Dal punto di vista tecnico possiamo far meglio, abbiamo sbagliato tanti passaggi. Tecnicamente non eravamo nella miglior serata. Zapata era un riferimento per Smalling che stava facendo un’ottima gara, con Gomez potevamo renderci più pericolosi”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<