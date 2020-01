Gasperini: “Kulusevski può diventare importante per la Juventus”

TORINO – L’acquisto di Dejan Kulusevski, con la trattativa decollata nel giro di pochissime ore, ha scosso il calcio italiano come un fulmine a ciel sereno. A giochi fatti, Gian Piero Gasperini ha commentato il trasferimento dello svedese in bianconero: “Dejan ha un profilo interessantissimo, può diventare un giocatore molto importante per la Juventus. La sua cessione è un bene ovviamente anche per noi, per il futuro della società. È dando continuità ai risultati che si moltiplica il valore dei giocatori. Kulusevski ha raggiunto un valore di mercato molto alto, sono le situazioni particolari del calcio, in cui c’è chi si può permettere un acquisto del genere e di lasciarlo sei mesi dov’è”.