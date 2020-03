Gasperini: “Contenti per aver fatto felice tanta gente”

TORINO – Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato dopo la vittoria contro il Valencia di ieri sera.

“Abbiamo faticato, meglio nella ripresa, abbiamo preso gol evitabili, ma volevamo vincere assolutamente, non volevamo solo un risultato positivo, ma una vittoria per confermare quanto di buono avevamo fatto in questo ottavo di finale. Non è normale fare risultato con così tanti gol, spesso quattro, è qualcosa di particolare e straordinario. Dopo un inizio difficile abbiamo preso le misure a questa competizione. Siamo contenti di aver fatto felici tanta gente, mi ha chiamato la direttrice dell’Ospedale di Bergamo. Faremo un festone per questa stagione e per aver sconfitto questo virus.”

“Ilicic voleva uscire, gli ho detto dammi un minuto e poi ti faccio uscire. So che a volte fa fatica a recuperare, l’ho convinto dicendogli che avrebbe fatto il quarto, e tutto sommato gli ho fatto un favore. Non credo ci siano molti giocatori che possano raccontare di aver segnato quattro reti in Champions”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<