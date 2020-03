Garcia: “Porte chiuse o lontano dall’Italia? Presto sapremo”

TORINO – Il tecnico del Lione Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa della partita di Champions League di ritorno che dovrà disputare contro la Juventus.

Il tecnico ha parlato della sfida degli ottavi in programma a Torino che, dopo le ultime misure adottate dal governo, dovrebbe essere giocata a porte chiuse: “Onestamente non me ne sto preoccupando, dobbiamo solo pensare alla partita di domenica contro il Lille. Poi vedremo se giocheremo a porte chiuse o lontano dall’Italia. Lo sapremo presto”.

