Garcia: “Niente è deciso, sarà complicato qualificarci. L’obiettivo è segnare un gol all’Allianz Stadium”

TORINO – L’allenatore del Lione, Rudi Garcia, ha parlato nel post-partita di Lione-Juventus: “La partita? Non c’è rammarico per non aver incrementato il vantaggio, ma la consapevolezza di essere riusciti a condurre un buon primo tempo. Buono non aver preso gol in casa nella prima partita. Nel secondo abbiamo sofferto, ma mi è piaciuto il fatto che abbiamo lottato e siamo riusciti a ottenere la vittoria. Obiettivi? Partiamo con questo vantaggio, ma sappiamo che nulla è ancora certo. L’obiettivo è segnare un gol all’Allianz Stadium e guadagnare la qualificazione”.

