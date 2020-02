Garbo: “Sarri e la Juve due pianeti incompatibili. Se i bianconeri perdono con l’Inter vanno in crisi”

TORINO – Il giornalista Daniele Garbo ha parlato ai microfoni di TMW circa la partita tra Lione e Juventus: “A inizio stagione ho detto che Sarri alla Juve è una bella sfida, ma è chiaro che se deve riuscire, deve avere l’appoggio totale della società. Ma questo non mi sembra che ci sia, c’è qualche scricchiolio di troppo. Rimane il fatto che Sarri e la Juve sono due pianeti assolutamente incompatibili, la filosofia del tecnico è diverso da quello del club, anche la comunicazione. E’ un corpo estraneo alla società. Volevano girare pagina, giocando bene a calcio. Ma questo non sta accadendo. Ammutinamento? Non credo sia ammutinamento, ma ci sono giocatori che non sono in grado di recepire le indicazioni di Sarri. Si tratta di un progetto fallito quindi. Ora la Juve dovrà superare lo scoglio Intere poi superare lo scoglio Lione. Se non vince con l’Inter, si apre una crisi pesante”.

