Gama: “Straordinario fare il Mondiale e giocare allo Stadium”

TORINO – Il capitano della Juventus Women e della Nazionale Italiana Sara Gara, ha parlato intervistata dai microfoni di Sky Sport da Dubai dove oggi si terranno i Globe Soccer Awards.

“Finalmente facciamo parte anche noi di questa bellissima festa. Fa piacere, è un altro momento positivo e non vogliamo fermarci.”

“Con la Juve abbiamo portato a casa un altro scudetto e una Coppa Italia. Abbiamo giocato all’Allianz Stadium con 40mila spettatori in un Juve-Fiorentina che rimarrà nella storia. Poi c’è stata questo Mondiale straordinario frutto del duro lavoro che si è fatto nel corso degli anni con i club e con la federazione. Arrivare tra le prime otto nazionali del mondo è una grande cosa.”

“Credo che il 99% degli italiani non sapesse che molti sportivi e tutte le sportive non sono professionisti. Questo non è solamente un problema del calcio. Adesso con questo emendamento ci stiamo avvicinando sempre di più: ci sono degli incentivi per arrivare al professionismo e ci si può mettere al tavolo per garantire le giuste tutele.”