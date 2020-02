Galliani: “Il rigore di Milan-Juve come il gol di Muntari? No, non esageriamo…”

TORINO – Il dirigente del Monza, Adriano Galliani, ha commentato sul palco del progetto “insieme per vincere” gli episodi del match di ieri sera tra Milan e Juventus: “Il rigore dato ieri alla Juve come il gol di Muntari? Non esageriamo. Un rigore dato o non dato è una cosa che ci può stare, il gol di Muntari è stato qualcosa al di là del bene o del male. Stiamo parlando di sociale, di cose nobili, quello che ho fatto ieri sera lasciamo perdere”.

