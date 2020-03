Galliani: “Il campionato di Serie C si concluderà, possiamo andare anche oltre il 30 giugno”

TORINO – Il dirigente del Monza, Adriano Galliani, ha parlato a mbnews circa la prosecuzione del campionato di Serie C: “A differenza di qualche voce, vi posso dire che il campionato di serie C si concluderà, non sappiamo ancora quando potremo tornare in campo, ma si sta valutando anche l’ipotesi di andare oltre il 30 giugno. Dovremo sederci attorno ad un tavolo con l’Aic per capire se i giocatori possono giocare con le società anche con il contratto in scadenza a fine giugno”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<