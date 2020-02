Galliani esalta Ronaldo: “Il successo è facile da raggiungere ma difficile da conservare”

TORINO – Adriano Galliani, ex dirigente del Milan e attuale del Monza, ha parlato ai microfoni di Tiki Taka esaltando Cristiano Ronaldo: “I campioni sono prima di tutto persone straordinarie, le qualità umane devono esserci sempre prima di quelle tecniche. Nei mie 31 anni di Milan ho visto calciatori dalle qualità tecniche normali rimanere a Milanello diversi anni e altri con talento perdersi. Il successo è facile da raggiungere, il difficile sta nel conservarlo. Da questo punto di vista è ammirevole l’esempio di Cristiano Ronaldo che si allena ancora in maniera impeccabile e per questo motivo è ad altissimi livelli da anni”.