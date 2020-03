Galante: “Se per preservare la salute dobbiamo stare per un po’ senza calcio allora va bene così”

TORINO – L’ex Inter, Fabio Galante, ha parlato ai microfoni di TMW circa la situazione coronavirus: “La salute prima di tutto. Se dobbiamo stare per un po’ senza calcio e rimanere in casa perché è la soluzione migliore, dobbiamo agire così. Da ex calciatore mi auguro che il campionato possa finire in modo regolare anche se è chiaro che di fronte a verti eventi e determinati numeri lo sport passa in secondo piano. Anche per i calciatori comunque è importante potersi allenare e giocare in modo sereno”.

