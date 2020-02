TORINO – Dopo la vittoria di ieri contro la Fiorentina il centrocampista della Juventus Blaise Matuidi è volato in patria.

Il francese è tornato in Francia, precisamente a Disneyland Paris, per presenziare alla festa di beneficenza da lui organizzata, il Gala des Tremplins: alla festa allestita all’interno del Parco Disney, erano presenti anche il compagno di squadra Paulo Dybala e l’attaccante del PSG Kylian Mbappè, come testimoniato dai post social dei due.