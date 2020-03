Frey: “La Francia prenda esempio dagli italiani, bisogna solo applaudirli”

TORINO – L’ex portiere Sebastian Frey ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Toscana dell’emergenza sanitaria in atto.

“Prendiamo esempio dagli italiani, bisogna applaudirli per come hanno accolto le direttive del Governo.”

“In Francia invece molta gente non ha capito, e temo che la situazione si rivelerà peggiore che in Italia: c’è meno rigore e più menefreghismo, dovevano prevedere alcune cose ma non l’hanno fatto. I calciatori italiani l’hanno capito, e dai social si vede che stanno tutti a casa. Rispettano le regole. C’è bisogno di dare l’esempio, e vedo segnali positivi, pensiamo al futuro e proteggiamo i nostri cari, così il domani sarà sicuro e felice. Senza sacrificio non ne verremo fuori”.

