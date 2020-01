Frenata per lo scambio Rakitic-Bernardeschi

TORINO – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, c’è stata una brusca frenata nello scambio Rakitic-Bernardeschi: “Proseguono i contatti tra Barcellona e Juventus per lo scambio che vedrebbe protagonisti Federico Bernardeschi e Ivan Rakitic. L’operazione però ha subito una frenata nelle ultime ore, trovandosi ora in uno stato di stand-by: le due società non si sono ancora messe d’accordo sul conguaglio economico in favore della società bianconera, con il Barcellona che non vuole andare oltre ai 10 milioni di euro offerti finora. Per quanto riguarda la ricerca di un attaccante, dopo l’arrivo in panchina di Quique Setien e l’acquisto di Rej Manaj, i blaugrana sono forti su Rodrigo del Valencia. L’attaccante classe ’91 sta trattando per il proprio ingaggio tramite l’agente Jorge Mendes, già arrivato in Spagna per condurre la trattativa con il Barcellona. I blaugrana dovrebbero poi trovare l’intesa con il Valencia per chiudere l’operazione e la soluzione potrebbe essere quella di uno scambio, con i due club che stanno cercando di individuare il calciatore giusto da inserire nella trattativa”.