TORINO – La Juventus continua a muovere il mercato per la formazione Under 23, con molte operazioni in entrata e uscita.

L’ultima riguarda l’esterno offensivo classe 2000 Nikolai Baden Frederiksen, che nella prima parte di stagione ha giocato con la primavera per poi trasferirsi nella Under 23: il giocatore lascerà i bianconeri per accasarsi al Fortuna Sittard, club olandese, in prestito con diritto di riscatto.