TORINO – Il noto giornalista romano, Franco Melli, ha parlato sulle frequenze di Radio Radio circa la partita di domani allo Stadio Olimpico, Roma-Juventus. Melli ha dichiarato di essere scettico sulla marcatura che Florenzi dovrà fare su Ronaldo nel prossimo match: “Considerando anche come sta Spinazzola, il destinato a marcare Ronaldo sarà Florenzi: lo trovo inquietante. La partita sarà difficile per la Juventus ma soprattutto per la Roma: vedo i bianconeri favoriti”.