TORINO – Il governatore della Lombardia, Fontana, ha parlato ai microfoni di RTL 102.5 in merito alla riapertura degli stadi, impianti sportivi e scuole: “Juve inter a porte aperte? Bisogna vedere com’è la situazione – ha detto il governatore lombardo -. È come per le scuole. Faremo un check sabato e poi decideremo”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<