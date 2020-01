Fonseca: “Spero Ronaldo sarà arrabbiato dopo la partita”

TORINO – Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato a margine della rassegna di moda Pitti Uomo in corso in questi giorni a Firenze.

Incontrate la Juve nel loro miglior momento?

“La Juve è una grandissima squadra, l’ultima l’ha vinta al termine di un grande match. Mi aspetto una partita difficile.”

Cosa vi ha insegnato il ko col Torino?

“È importante quando arriva la sconfitta capirne i motivi. Noi abbiamo analizzato i nostri errori e stiamo lavorando per migliorare. È importante capire cosa è successo contro il Torino, non abbiamo disputato una brutta gara ma al contempo commesso errori che stiamo lavorando per migliorare.”

Come se la immagina la sua prima sfida da allenatore della Roma contro la Juve?

“Come una partita normale, giocheremo contro una grande squadra, ma per noi è una gara normale.”

Cosa dirà in portoghese a Cristiano Ronaldo?

“Vediamo. Spero che dopo la gara possa essere arrabbiato…”

La Juve è la squadra più forte d’Italia?

“Juve e Inter sono le più forti d’Italia, non posso dire però chi è più forte. Queste sono le gare che tutti noi vogliamo giocare.”