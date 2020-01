Fonseca: “Spero che CR7 dopo la partita si arrabbierà. Mi aspetto una partita difficile”

TORINO – L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è stato intervistato a Pitti Uomo, nota mostra di moda a Firenze. Queste le sue dichiarazioni: “Cosa dirò a CR7? Vediamo. Spero che dopo la gara possa essere arrabbiato. La Juventus? La Juve è una grandissima squadra, l’ultima l’ha vinta al termine di un grande match. Mi aspetto una partita difficile, giocheremo contro una grande squadra, ma per noi è una gara normale. Il match contro il Torino? È importante quando arriva la sconfitta capirne i motivi. Noi abbiamo analizzato i nostri errori e stiamo lavorando per migliorare. È importante capire cosa è successo contro il Torino, non abbiamo disputato una brutta gara ma al contempo commesso errori che stiamo lavorando per migliorare”. Ma attenzione perché, proprio pochissimi minuti fa, è arrivata un’altra clamorosa novità di mercato per la Juve. Stavolta sembra davvero fatta, c’è l’annuncio: “Accordo raggiunto, colpo ad un passo!” >>>VAI ALLA NOTIZIA