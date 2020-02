Fonseca: “Sono il primo a credere nella Champions League”

TORINO – L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Lecce: “Per la Roma questo è un anno zero, abbiamo cambiato tanto. Ricordo che quando Klopp arrivò al Liverpool, quella che gli è la squadra migliore del mondo, ha chiuso il campionato all’ottavo posto. La Lazio adesso sta facendo molto bene, ma Inzaghi la allena da anni. Lo stesso discorso vale per l’Atalanta con Gasperini. Per noi è un anno di cambiamenti e non arrivare quarti non sarebbe un fallimento. Io però sono sempre positivo e non ho mai pensato a questa eventualità. Possiamo farcela. Champions? Io credo nella Champions, sono il primo a farlo. Se ci credo io poi ci credono anche gli altri”.

