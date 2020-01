Fonseca: “Perotti potrebbe recuperare per la Juve”

TORINO – L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Genoa.

Pau Lopez e Spinazzola decisivi?

“Io penso che tutti i ragazzi abbiano fatto una buona partita. Pau è stato decisivo e Spinazzola ha fatto una bellissima partita”.

Il gol subito?

“L’allineamento della difesa non è stato buono. Non abbiamo controllato bene una situazione facile. Non possiamo prendere un gol all’ultimo momento del primo tempo, frazione quasi perfetta. Abbiamo avuto un momento di qualità offensiva e sicurezza difensiva ma non possiamo prendere un gol così. Devo rivederlo meglio ma mi sembra che sia stata una questione di allineamento”.

Peres alto a destra può essere un’idea?

“Onestamente non lo so. Ho solo pensato che Under era stanco, potevamo difendere meglio con Bruno Peres in quel momento ma non è un’alternativa per il futuro. Per il momento, ma può succedere come oggi”.

Per Juve e Lazio può recuperare qualcuno?

“Vediamo se Perotti può recuperare ma gli altri no”.

Questo Spinazzola può insidiare Kolarov?

“Non ho pensato alla prossima partita. Ci penserò dopo questa conferenza stampa. Vediamo. Devo dire che non è facile fare due partite di fila per chi gioca poco. Vediamo domani”.

Bravo a rimettere in piedi la squadra nonostante gli infortuni.

“Non è facile ma devo dire che non devo pensare molto”.

Questo Genoa può salvarsi?

“Penso che può salvarsi. Mi piace molto il Genoa, è una buona squadra, con una bella atmosfera allo stadio. Credo che il Genoa può rimanere in A”.