Fonseca: “Non si può sbagliare troppo contro la Juve”

TORINO – L’allenatore della Roma Fonseca, ha rilasciato delle dichiarazioni in mixed zone al termine del match contro la Juve.

“La differenza è nell’efficacia, noi abbiamo avuto occasioni, poi loro hanno segnato in contropiede alla prima occasione. Non possiamo sbagliare così contro una squadra con delle qualità individuali come quelle della Juventus. Noi abbiamo creato tante occasioni, abbiamo giocato bene fino agli ultimi 30 metri dove abbiamo avuto, come successo altre volte, dei problemi”.