Fonseca: “La pressione a Roma è una invenzione. Se un allenatore non vuole avere pressioni allora non può allenare”

TORINO – Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Gent: “Pressione a Roma? Ho parlato con il mio assistente di questo. Resterei molto tempo a parlare dell’argomento. Qui a Roma sento una negatività che non capisco. Quando sono arrivato la prima cosa che mi hanno detto è che qui a Roma c’era una grande pressione. Ma se un allenatore non vuole avere pressioni allora non può allenare una grande squadra come la Roma: in tutte le squadre si vivono le pressioni. Anche la Dinamo Kiev ha grande pressione e se non vincono una partita i tifosi aspettano i giocatori fuori. Se non volessi pressioni allora non potrei allenare una squadra che vuole vincere. Non è una scusa questa della pressione: io sono qui e sono pronto a sostenere le pressioni. Non è una scusa questa della pressione”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<