TORINO – L’allenatore della Roma Fonseca, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di RA Sport, dove ha parlato della prossima sfida di Coppa Italia, dove farà visita alla Juventus di Maurizio Sarri.

“Abbiamo giocato per vincere e sfidare nuovamente la Juventus. Sarà una partita molto difficile in casa loro, ma dobbiamo fare come sempre per vincere”.