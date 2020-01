Fonseca: “Con la Juve difficile ma giochiamo per vincere”

TORINO – L’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato intervistato dai microfoni della Rai dopo la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Italia.

Il tecnico ha commentato ai microfoni della tv di stato la vittoria contro il Parma ottenuta ieri sera al Tardini e la prossima sfida ai quarti della competizione contro la Juventus: “ Abbiamo giocato per vincere e sfidare nuovamente la Juventus. Sarà una partita molto difficile in casa loro, ma dobbiamo fare come sempre per vincere.”