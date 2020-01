TORINO – Prima sì, poi no ora virata decisiva sul sì: il Valencia ha in pugno Alessandro Florenzi. Secondo quanto riportato da Il Tempo, l’accordo tra la squadra spagnola ed il giocatore sarebbe totale, ora mancherebbe quello tra i due club. L’intesa è comunque molto vicina: il Valencia ha offerto 12 milioni, la Roma 15 e mancherebbe solo l’ultimo sforzo, quello decisivo della società spagnola, per accaparrarsi uno dei simboli della squadra giallorossa.