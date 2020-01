TORINO – IL tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha parlato in conferenza stampa del calciatore della Juventus Emre Can.

“Finché la finestra trasferimenti è aperta possono succedere ancora molte cose. Emre Can? Ho un’idea chiara di lui, è un professionista eccellente con una grande carriera. Ha le qualità per giocare in qualsiasi club di Bundesliga. È un leader e sarebbe buono per qualsiasi squadra.”