Fiorentina, Castrovilli salta la Juventus?

TORINO – Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli, rischia di saltare il prossimo match di Serie A in programma il 2 febbraio alle 12.30 all’Allianz Stadium contro la Juventus. Il giovane talento azzurro è uscito dal campo a venti minuti dalla fine nello scorso match casalingo contro il Genoa ed è stato portato immediatamente all’ospedale. Castrovilli non ha riportato fratture o lesioni, ma per ricominciare ad allenarsi dovrà aspettare ancora qualche giorno: la sfida contro il bianconeri è a rischio.