Fiorentina, Barone: “Lega unita. Troveremo le giuste soluzioni, non solo per i calendari”

TORINO – Il braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, ha parlato sui canali ufficiali della Fiorentina circa la prosecuzione del campionato di Serie A: “E’ un momento particolare, le persone coinvolte in queste terribili situazioni sono seguite e sotto controllo, ognuno sta seguendo il protocollo che gli è stato assegnato. Il nostro dottore, Luca Pengue, sta facendo un lavoro, con il suo staff, veramente incredibile. Le strutture sanitarie preposte sono state rapide ed eccezionali. Trovo una Lega A molto unita, ci sentiamo ogni giorno in videoconference con il lavoro fatto da Paolo Del Pino, Luigi De Siervo e le altre squadre – ha proseguito il dg dei toscani – Ora pensiamo a uscire da questa situazione perché la salute è la cosa più importante e tornare poi il più presto possibile alla normalità. Con Commisso e gli altri collaboratori della società stiamo ipotizzando anche degli scenari che dovranno essere presi in considerazione. Non solo quindi i calendari e le modalità di come finire questa stagione sportiva, ma anche come salvaguardare il mondo del calcio da possibili collassi e difficoltà che si potranno riscontrare. Sono fiducioso che come italiani sapremmo trovare la giusta ed equa soluzione”.

