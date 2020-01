TORINO – Anche il noto volto della televisione italiana Rosario Fiorello, ha voluto lasciare un omaggio in memoria di Pietro Anastasi e lo ha fatto scegliendo la via dei social. Attraverso il suo account Twitter infatti, ha postato il seguente messaggio: “Eravano siciliani! Siciliani cone Pietro Anastasi. Grazie Pietro. Eravamo fieri di essere tuoi corregionali. In un tempo non facile per i meridionali che arrivavano nel nord Italia”.