Finale di Coppa Italia spostata ad agosto?

TORINO – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport le semifinali di Coppa Italia si dovrebbero recuperare il 20 maggio, il giorno in cui era prevista la finale che non avrebbe più date utili. Questo quanto riportato dalla rosea: “Forse ci potrebbe essere la data del 20 maggio, occupata dalla finale. Finale che a quel punto non si saprebbe dove collocare. E così fra i sussurri c’è pure quello che vorrebbe un suo spostamento in agosto, modello prima Supercoppa”.

