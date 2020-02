Finale di Coppa Italia, con le nuove date non potrebbe giocarsi all’Olimpico

TORINO – Con i cinque match rinviati nella giornata di oggi al prossimo 13 maggio, la finale di Coppa Italia è stata spostata al 20 dello stesso mese. Il problema è che il CONI ha previsto in un accordo con la UEFA di lasciare lo Stadio Olimpico disponibile dopo il 18 maggio per prepararlo ad EURO 2020 (non a caso Lazio e Roma giocano l’ultima di campionato in trasferta). Le ipotesi ora sono due: o si cercherà di prorogare questo accordo oppure la finale avrà luogo in un altro stadio italiano come San Siro.

