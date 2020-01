FIFA 20 – Escluso Ronaldo dalla top 11: De Ligt l’unico bianconero

TORINO – Il nuovo anno per Cristiano Ronaldo è iniziato meglio di quanto lui e tutti i tifosi juventini si aspettassero, con una tripletta dove a farne le spese è stato il Cagliari di Maran. Ma questo non è bastato però a CR7, per essere inserito nel Team Of The Year del celebre videogioco FIFA 20, il quale ha stilato la rosa dei migliori 11 titolari della passata stagione. Come gia anticipato, il fenomeno portoghese è stato escluso, a favore di Manè, Messi e Mbappè e l’unico bianconero che si può trovare è l’ex Ajax de Ligt. Il tutto è stato documentato attraverso un tweet sulla pagina ufficiale del gioco, dove figurano i nomi degli 11 candidati che, sono i seguenti: (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, De Ligt, Van Dijk, Robertson; De Bruyne, De jong, Kanté; Messi, Mbappé, Mané. Chissà come reagirà il fenomeno di Funchal dopo quest’esclusione.