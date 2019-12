Feste in bianconero: ecco la calza della befana di CR7

TORINO – Siamo ormai agli sgoccioli di questo 2019 e una nuova annata di sport e di calcio soprattutto, è alle porte. Anche questa stagione si è conclusa analogamente come quella precedente, con la Juventus in testa alla classifica ma questa volta, con la partecipazione dell’Inter che, viaggia con lo stesso rullino di marcia dei bianconeri. Prima di riprendere le attività però, c’è ancora tempo per festeggiare e in casa Juve le novità non mancano. Tra i vari centri commerciali della Capitale e della nostra nazione infatti, si può trovare in vendita la calza della befana di Cristiano Ronaldo, realizzata grazie alla collaborazione con Celebrity Walcor. Sulla calza figura appunto il volto del portoghese e al suo interno vi è una vasta varietà di dolci. Chissà se nella calza dell’anno, il fenomeno di Funchal riuscirà a trovare il suo ennesimo trofeo.