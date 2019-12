Ferrari: “Tifo Lazio ma sogno un capolavoro di Ronaldo”

TORINO – L’ambasciatore della Supercoppa Italia Luca Ferrari, ha parlato intervistato dai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

“Sono un tifoso della Lazio e spero in un gol decisivo di Immobile, ma sogno anche un capolavoro di Ronaldo. Ero tornato in Italia durante la stagione 1973-74, quella dello scudetto della Lazio. Mio padre era un napoletano juventino, ma io ho scelto i biancocelesti per una questione di cuore. E ora ho un figlio… romanista.”

A”Parlando con esponenti della Corona ho capito che ci sarà un cambiamento veloce. Servirà almeno una generazione per aprire del tutto questo Paese, ma siamo sulla strada giusta per renderlo simile agli Emirati.”