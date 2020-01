Ferrara: “Ronaldo contro di me non avrebbe avuto vita facile”

TORINO – L’ex giocatore e allenatore Ciro Ferrara ha parlato intervistato dai microfoni di Tiki Taka.

“Marcare Ronaldo? Nella mia carriera ho giocato con Maradona e l’ho marcato nel mio debutto con la nazionale, quindi…Anche se è vero che in quell’occasione segnò. Comunque Ronaldo contro di me non avrebbe avuto vita facile. Ronaldo dal punto di vista tecnico non si disucte, fisicamente se non sta bene fatica un po’. Ma lo conosciamo, per lui segnare a raffica è la normalità.”