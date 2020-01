Ferrara: “Ho sentito Conte mi ha detto che la squadra sta benissimo”

TORINO – L’ex giocatore e allenatore della Juventus Ciro Ferrara ha parlato intervistato dai microfoni di Sport Mediaset.

“Ho sentito Antonio Conte e generalmente lui è molto cauto. L’ho sentito la scorsa settimana e ho chiesto: ‘Come va, Antonio? Come sta la squadra?’. Mi risponde: ‘Ciro, in questo momento stiamo veramente bene’. E Antonio di solito non è uno che si sbilancia. Lui dice sempre ‘no, abbiamo problemi’. Questa volta invece mi ha detto: “Stiamo recuperando alcuni giocatori importanti, ma stiamo bene da un punto di vista mentale e da un punto di vista fisico’.”