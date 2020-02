Ferrara: “Doveroso disputare Juve-Inter a porte chiuse. I bianconeri hanno gli scontri diretti in casa…”

TORINO – L’ex allenatore e giocatore, Ciro Ferrara, ha parlato ai microfoni di Tiki Taka in merito alla decisione di disputare Juventus-Inter a porte chiuse: “Credo sia doveroso che si giochi a porte chiuse. Lazio? Considerando la realtà dei numeri, c’è un ambiente maturo per poter lottare. Vero che l’Inter ha una gara in meno, ma la squadra di Simone Inzaghi può avere ambizioni. L’entusiasmo e le motivazioni dei biancocelesti li fanno andare e mille. Juventus-Inter particolare per Conte? In ogni caso, non si sarebbe fatto condizionare dal pubblico. Qualche juventino non è contento della sua scelta ma lui resta un grande professionista. Ha preso la sua strada ed è giusto che sia così. Di certo, la mancanza del pubblico potrà influire, ma poi in campo si gioca undici contro undici. Secondo me, la Juventus è favorita da inizio campionato, ma quest’anno deve giocarsela. Poi ha anche i due scontri diretti in casa. Potrebbe essere un vantaggio”.

