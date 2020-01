TORINO – L’agente del terzino del Chelsea Emerson Palmieri, Fernando Garcia, ha parlato del futuro del suo assistito.

Il giocatore è seguito dalla Juventus da molto tempo, che sperava di poterlo portare a Torino a gennaio, ma l’agente ha parlato a fcinternews.it del suo futuro: “ Il Chelsea in questo momento non ha intenzione di privarsi di Emerson Palmieri. Lui è felice a Londra e quindi ora non cambierà squadra.”