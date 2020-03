Federcalcio, Gravina: “Se la Lega ci avesse dato retta non ci saremmo trovati in questa situazione: il calcio non può fermarsi”

TORINO – Il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera circa i rinvii delle partite per emergenza Coronavirus: “Le porte chiuse mortificano valori come la condivisione e la gioia dell’evento sportivo. Ma il calcio non può più fermarsi. Dobbiamo andare avanti, rispettando le ordinanze. Non abbiamo ricevuto ancora nessuna indicazione, ma ci adegueremo nel rispetto dell’interesse generale. Dobbiamo andare avanti seguendo le direttive del governo”.

