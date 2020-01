Fatta per la cessione di Matheus Pereira al Barcellona

TORINO – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Matheus Pereira sarebbe molto vicino alla cessione, direzione Barcellona. Il centrocampista bianconero aveva incantato tutti nel torneo precampionato ma poi è andato in prestito al Digione, in Ligue 1. Finora, il calciatore classe ’98, ha collezionato solamente 10 presenze in Francia ma ha già fatto vedere a tutto Europa le sue più grandi qualita: non a caso ha attirato le attenzioni del club blaugrana, che sarebbe ad un passo dal suo acquisto.