Fanna: “La squadra non rispecchia il gioco di Sarri ma i risultati sono a suo favore”

TORINO – L’ex giocatore della Juventus, Pierino Fanna, ha parlato ai microfoni di calciotoday.it circa la situazione di Sarri: “Sicuramente la squadra non rispecchia le idee del suo tecnico, ma dove non arriva lui ci pensano i campioni che ha in rosa e la società, Ronaldo in primis, determinante in fase realizzativa e non solo. Alla Juve non conta il gioco, ma i risultati che in questo momento sono dalla parte di Sarri: primo in campionato, agli ottavi di Champions League e con un passo in semifinale di Coppa Italia. Secondo me quest’anno i bianconeri puntano soprattutto all’Europa”.

