Faccia a faccia tra Buffon e Ronaldo

TORINO – La Juventus ha ritrovato la vittoria lunedì contro il Bologna, grazie anche ai suoi senatori.

Dopo la sconfitta contro il Napoli in finale di coppa Italia infatti, i senatori, Bonucci, Chiellini e Buffon, hanno tenuto a rapporto la squadra indicando la via per non commettere più passi falsi. Buffon ha poi avuto un colloquio con Cristiano Ronaldo, rifiutatosi davanti a tutta la squadra di giocare al centro dell’attacco, con il quale ha parlato schiettamente facendo rientrare tutti i problemi che potevano essere sorti in seguito alla sconfitta.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<