Fabregas: “Sarri ha le sue tattiche e muore con quelle”

Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco ed ex Chelsea, ha parlato su Twitter di Inter, Juventus e Maurizio Sarri, che lo ha allenato quando sedeva sulla panchina dei blues. Lo spagnolo ha esordito elogiando Antonio Conte e il suo lavoro che sta facendo all’Inter: “Antonio è l’allenatore più duro con cui ho lavorato. Ho sempre detto che fargli cambiare su di me era una delle cose più soddisfacenti che ho fatto nella mia carriera. Ho dovuto tacere e sudare molto però. Scudetto ai nerazzurri, perché no? Conte è probabilmente il migliore allenatore per le squadre che si vogliono rilanciare, ha già creato una nuova identità alla squadra”.

Poi le parole su Sarri: “Ha le sue tattiche e muore con quelle. Non è molto flessibile, diciamo, ma è un brav’uomo con un buon cuore”.