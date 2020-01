TORINO – Il nome di Valeri Bojinov suscita ricordi controversi nelle menti dei tifosi bianconeri. Il centravanti bulgaro, protagonista della Juventus post Calciopoli, si è svincolato dal Botev Vraca e potrebbe presto tornare in Italia. Su di lui c’è il Livorno, che vorrebbe approfittare della mediazione del ds Cozzella per riportare il bulgaro nel nostro calcio. Fu proprio Cozzella a lanciarlo nel Lecce, squadra che fu rampa di lancio per molti grandi del calcio italiano.