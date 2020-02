Europa League, stasera Gent-Roma e Inter-Ludogorets

TORINO – Stasera torna in scena l’Europa League con i sedicesimi di ritorno delle due italiane. La Roma giocherà in Belgio alle 18.55 contro il Gent per cercare di ottenere almeno un pareggio (l’andata è terminata 1-0 per i giallorossi). L’Inter invece affronterà in un San Siro a porte chiuse il Ludogorets alle 21. La squadra di Conte è in una situazione abbastanza favorevole visto che all’andata ha vinto 0-2 fuori casa.

