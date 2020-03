TORINO – Il presidente del Getafe ha parlato della trasferta a Milano di Europa League per il match in programma contro l’Inter ai microfoni di Onda Cero: “A meno che la situazione non cambi, noi non verremo a Milano. Saremo eliminati, perderemo la partita a tavolino. Ma non fa niente. Ma non sarò colui che si assumerà di correre un rischio così alto come questo di andare in una città dove il contagio è molto alto”.

