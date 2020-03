Europa League, coronavirus: Getafe annulla conferenza vigilia Europa League

TORINO – (ANSA) – MILANO, 11 MAR – Il Getafe, avversario dell’Inter domani in Europa League, sembra intenzionato a non raggiungere Milano per tutelare la salute dei propri giocatori. La conferenza stampa della vigilia del tecnico José Bordalas, secondo quanto scrive Caneda Ser, sarebbe stata annullata. A parlare sarà invece il presidente Angel Torres che nelle ultime ore ha affermato di non voler far partire la squadra spagnola per Milano.(ANSA).

