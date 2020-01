Euro 2020: il 4 giugno a Bologna amichevole Italia-Repubblica Ceca

TORINO – Sarà lo stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna ad ospitare giovedì 4 giugno Italia-Repubblica Ceca, ultima amichevole per la nazionale di Roberto Mancini prima dell’esordio europeo. Si completa così il cammino di avvicinamento al torneo continentale, con gli azzurri che il 27 marzo affronteranno a Londra l’Inghilterra e martedì 31 marzo a Norimberga la Germania per poi ospitare venerdì 29 maggio San Marino a Cagliari.

La nazionale giocherà per la 22ma volta a Bologna, dove ha collezionato 15 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte.

L’ultimo precedente risale al 7 settembre 2018, al pareggio per 1-1 con la Polonia in una gara di Nation League. Sono sei invece i precedenti con la Repubblica ceca con un bilancio in perfetta parità: due vittorie per parte e due pareggi, con l’ultimo successo dell’Italia (2-1) datato 10 settembre 2013 in un match valido per le qualificazioni ai Mondiale 2014. (ANSA).