Ettore Messina: “Scusa CR7, Jordan era un’altra cosa”

TORINO – Sampdoria-Juventus è stata illuminata e verrà ricordata dal mondo per il meraviglioso gol di Cristiano Ronaldo. Il salto, in pieno stile NBA, del portoghese rimarrà nella storia del calcio italiano. Il capolavoro in elevazione ha subito spinto gli addetti ai lavori ai paragoni con le prodezze dei grandi cestisti, andando a scomodare anche una leggenda come Michael Jordan. Ettore Messina, attualmente coach dell’Olimpia Milano, ha scherzato sull’argomento quando gli è stato sottoposto dai microfoni di ANSA: “Scusa Ronaldo, ma Michael Jordan era un’altra cosa”.